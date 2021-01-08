В Краснодаре неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о разбое после ограбления продуктового магазина в пригороде Краснодара. Об этом «Кубанским новостям» сообщил официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Видеозапись ограбления опубликована в Telegram-канале «ЧП Краснодар». На ней видно, как неизвестный в темных очках и медицинской маске угрожает продавцу предметом, похожим на гранату. Сообщается, что ему удалось украсть из кассы магазина 4 тыс. рублей.

В настоящее время, по данным УВД, ведется розыск злоумышленника. Санкции ст. 162 УК РФ (Разбой) предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Алексей Белянин