Еще 138 ямальцев заболели коронавирусом

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) зафиксировано 138 новых случаев коронавируса, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. Накануне суточный прирост заболеваемости составил 148. Общее число заболевших на 8 января составило 33 351. За сутки также подтверждены два летальных случая. С начала пандемии в округе умерли 350 человек.

Напомним, режим повышенной готовности на Ямале продлен до 15 января 2021 года. В округе сохраняется масочный режим и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.

В России за прошедшие сутки выявлено 23 652 случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных в стране достигло 3 355 794. В России за сутки от коронавируса умерли 454 человека. Общее число смертей достигло 60 911.

Михаил Мананников