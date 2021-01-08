В Свердловской области подтвердили 387 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заразились 389 человек, еще 18 пациентов скончались, сообщил источник, знакомый с ситуацией. По данным на 8 января за весь период пандемии в регионе COVID-19 заразились 61 744 человека. Из них более 53 тыс. уже выздоровели, 1 649 пациентов скончались.

Напомним, режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 18 января. Организациям и предприятиям региона рекомендовано отказаться от проведения праздничных корпоративов до конца новогодних каникул. В декабре 2020 года в Свердловской области началась вакцинация от коронавируса. Власти рассчитывают, что основная часть вакцины прибудет в регион к февралю 2021 года.

Михаил Мананников