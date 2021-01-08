В ХМАО выявили 174 новых случая COVID-19

За последние сутки на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) выявили 174 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб региона. Больше всего заболеваний подтвердили в Сургуте (54), Нягани (24) и Нижневартовске (20). На момент выявления у 135 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония. Еще у пяти человек болезнь проходила бессимптомно.

Общее число заболевших в округе на 8 января составило 43 963, за весь период выздоровели 39 288 югорчан. Состояние 107 пациентов оценивается как тяжелое, 55 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За последние сутки в регионе подтвердили два летальных случаев. За весь период пандемии от COVID-19 умер 573 человека.

Михаил Мананников