В Ярославле прошел традиционный турнир по хоккею с мячом

В Заволжском районе Ярославля на площадке нового ФОКа на стадионе «Каучук» на улице Спартаковской 7 января прошел традиционный турнир по хоккею с мячом, сообщили в городской мэрии. Ранее турнир проводился на катке, который устраивался на Советской площади. В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации, каток на Советской площади не заливали, и соревнования перенесли в Заволжский район.

Начальник отдела спорта управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля Александр Зайцев уточнил, что в турнире, который проводился в третий раз, приняли участие четыре детские команды. За победу боролись ярославская команда «Медведь», состоящая из воспитанников центра физической культуры и спорта», а также команды из Костромской и Нижегородской областей.

В мэрии уточнили, что в турнире участвовали игроки в возрасте до 12 лет. Они допускались на площадку только при наличии справки об отсутствии контактов с больными коронавирусной инфекцией.

По итогам турнира победителем стала команда «Боровичи» из Нижегородской области. Второе место заняла ярославская команда «Медведь», а третье – команда «Урожай» из города Нерехты Костромской области.

«Для ярославских хоккеистов данные соревнования — это не только содержательный досуг во время зимних каникул, но и один из этапов подготовки к играм открытого первенства Московской области по хоккею с мячом, и к первому этапу отбора на финал всероссийского турнира по хоккею с мячом»,— пояснил директор МУ ЦФКиС «Медведь» Тимур Лифанов.

Екатерина Руденко