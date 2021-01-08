В Ярославской области ожидается резкое похолодание

В Ярославской области, как и во всей Центральной России, в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. По данным центра погоды «Фобос», аномальные морозы придут в регион в начале следующей недели. На некоторых территориях ожидается похолодание до минус 27 градусов. Понижение температуры начнется уже в конце этой недели, а с понедельника прогнозируется резкое похолодание. Метеорологи отмечают, что таких морозов в Центральной России не было уже четыре года.

Причина изменений погоды – перемещение в столичный регион холодных воздушных масс из Сибири и из Заполярья. «Самое интересное начинается со следующей недели, когда начинается арктическое и даже ультраполярное вторжение воздушных масс, температурный фон рухнет очень сильно, станет аномально низким, и мы окажемся в логове настоящей сибирской зимы»,— цитируют «РИА Новости» ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Синоптики предупреждают, что до конца недели, в пятницу, субботу и воскресенье пройдут осадки в виде снега. Ожидается, что снежный покров вырастет до 27 см, что является превышением нормы. Температура воздуха в эти дни будет от минус шести днем до минус 11 ночью. В понедельник ожидается понижение температуры воздуха в ночное время до минус 17 градусов. Прогнозируется, что холодная погода в регионе будет держаться в течение всей предстоящей недели.

Антон Антонов