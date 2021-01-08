В Новосибирске самолет с отказавшим двигателем совершил посадку

Самолет, выполнявший рейс Сургут-Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту назначения. Предварительная причина — отказ правого двигателя, сообщает в Telegram пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«8 января в 06:27 местного времени в аэропорту Новосибирска произведена посадка воздушного судна АТР-72, принадлежащего ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр". Воздушное судно не повреждено. Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов»,— говорится в сообщении.

На борту находились 52 пассажира, а также пятеро членов экипажа. Пострадавших нет. Пассажиры, которые должны были отправиться дальше в Красноярск, вылетели в 14:00 на резервном судне.

Новосибирский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России проводит проверку по факту вынужденной посадки.

Екатерина Лукашевич