На газопроводе «Пермь - Горький-I» произошла утечка

Вчера на магистральном газопроводе «Пермь - Казань - Горький-I» зафиксирована утечка газа. Об этом сообщает «Интферакс» со ссылкой министерство энергетики РФ. Авария произошла на 147 км газопровода. Возгорания газа не произошло, никто не пострадал.

В 20:19 7 января аварийный участок был отключен, при этом газоснабжения потребителей продолжактся в штатном режиме. Транспортировка газа идет по параллельной ветке газопровода «Пермь - Горький-II». Аварийная служба ООО «Газпром трансгаз Чайковский» планирует полностью устранить аварию к следующему понедельнику.