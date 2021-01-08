SpaceX запустила Falcon 9 с турецким спутником связи

Американская компания SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A. Этот спутник станет четвертым турецким аппаратом на орбите.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 21:13 (05:13 мск), сообщается на сайте SpaceX. Аппарат предназначен для предоставления услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета. Спутник охватит вещанием Турцию, страны Европы, север Африки и страны Ближнего Востока.