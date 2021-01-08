«Сибирь» одержала победу над «Куньлунь»

Хоккейный клуб «Сибирь» одержал победу китайским «Куньлунь». В очередном матче Континентальной хоккейной лиги, который прошел в Мытищах, новосибирская команда обыграла соперников со счетом 6:1, сообщает пресс-служба клуба.

«На старте игры мы выстояли в меньшинстве, потом забили хорошие голы. Команда играла дисциплинированно, выполнила установку тренеров - довольны этой победой. Нам сейчас важно каждое очко, мы боремся за плей-офф. Планируем набирать очки и бороться за путевку в Кубок Гагарина, прежде всего, за счет качественной обороны и хороших контратак»,— цитирует пресс-служба главного тренера «Сибири» Николая Заварухина.

Счет открыл Андрей Ермаков, также забили шайбы в ворота соперников Владислав Ушенин, Даниил Романцев, Дмитрий Саюстов, Юусо Пуустинен и Виктор Комаров.

Екатерина Лукашевич