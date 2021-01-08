Трое жителей Перми, обвиняемых в финансовых преступлениях, помещены в СИЗО

Следователи ГУ МВД по Пермскому краю предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности четырем жителям Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка.

По данным полиции, всего противоправной деятельностью, которой руководила семейная пара, занимались десять человек. Не имея лицензий и иных оформленных разрешений, злоумышленники оказывали услуги по сопровождению денежных средств, аудита, ведения бухгалтерии, проводили в интересах знакомых предпринимателей банковские операции. За три года доход от преступной деятельности, как считают следователи, превысил 9 млн руб. Трое из задержанных с санкции суда помещены в СИЗО.

Максимальная санкция по статье УК «Незаконная банковская деятельность» предусматривает лишения свободы сроком до семи лет со штрафом в размере 1 млн руб.