Великобритания запретит гражданам Евросоюза въезжать по удостоверениям личности

Гражданам Европейского союза с октября будет запрещено использовать удостоверения личности для въезда в Великобританию, сообщает The Telegraph. Обеспокоенность британский властей вызывает большое количество поддельных карточек ID. Как уточняется, приезжающие граждане ЕС должны будут предъявить паспорта на границах Великобритании.

Напомним, Великобритания вышла из ЕС в конце января 2020 года, но до конца года действовал временный период, когда условия взаимоотношений сохранялись. Теперь Лондон и Брюссель будут сотрудничать в рамках соглашения, принятого в конце декабря 2020 года.

Об историческом соглашении — в материале “Ъ” «Борьба до последней селедки».