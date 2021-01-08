08 января, пятница
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Великобритания запретит гражданам Евросоюза въезжать по удостоверениям личности

Гражданам Европейского союза с октября будет запрещено использовать удостоверения личности для въезда в Великобританию, сообщает The Telegraph. Обеспокоенность британский властей вызывает большое количество поддельных карточек ID. Как уточняется, приезжающие граждане ЕС должны будут предъявить паспорта на границах Великобритании.

Напомним, Великобритания вышла из ЕС в конце января 2020 года, но до конца года действовал временный период, когда условия взаимоотношений сохранялись. Теперь Лондон и Брюссель будут сотрудничать в рамках соглашения, принятого в конце декабря 2020 года.

Об историческом соглашении — в материале “Ъ” «Борьба до последней селедки».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя