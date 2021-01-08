Новосибирский метрополитен направил 2,6 млн рублей на борьбу с COVID-19

В 2020 году метрополитен Новосибирска направили 2,6 млн руб. на проведение противоэпидемиологических мер, сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на руководителя МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадия Чмыхайло. Из них на 1,08 млн руб. закуплены средства индивидуальной защиты. Большую часть денег — 1,3 млн руб. — потратили на рециркуляторы.

Работники получают средства индивидуальной защиты. Перед началом трудового дня им измеряют температуру. На станциях метро есть антисептические препараты. Для уборки помещений применяют средства «Фармахлор» и «Дезхлор».

В прошлом году коронавирусом переболели 36 работников метро. По данным регионального оперштаба на 7 января, в области с начала пандемии зарегистрировано 28 916 случаев COVID-19, 25 328 пациентов выздоровели, 1 024 человека скончались.

Екатерина Лукашевич