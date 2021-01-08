Гидрометцентр прогнозирует похолодание в европейской части России в первый рабочий день года

В первый рабочий день 2021 года, 11 января, на всей Европейской части России ожидается значительное понижение температур, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом до конца каникул погода будет оставаться комфортной, а 9 января даже прогнозируется потепление, добавил он.

«До конца каникул погода комфортная, зимняя, в мягком варианте... Завтра небольшое даже потепление: температура минус 2-4 градуса, по области до минус 6. Девятого января минус 6-8 градусов, 10 января до минус 10. Но все эти температуры выше нормы… Значительное понижение температуры 11 января (ночью минус 11-16 градусов, днем минус 8-13 градусов). Я считаю, что это естественно, справедливо — это первый рабочий день… Понижение температуры коснется всей Европейской части страны»,— сказал господин Вильфанд «РИА Новости».

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что ожидаемая температура будет на три градуса ниже нормы, в некоторых местах она достигнет 16-18 градусов холода. Также увеличится высота сугробов. «В связи с прохождением холодного фронта с 10 на 11 января ожидается облачная погода со снегом. Высота снега увеличится на 2-4 сантиметра»,— уточнил он. По словам Романа Вильфанда, снежный покров в центре Европейской России в 1,5 раза меньше средних значений. На юге России температуры снизятся на 5-6 градусов 10 января, но останутся выше нормы.