Цены на билеты в пригородных электричках выросли на 3,5%

С 1 января этого года начали действовать новые тарифы, установленные министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края для Пермской пригородной компании (ППК). Как сообщается на сайте компании, повышение цен на билеты составит 3,5%. «Индексация проводится ежегодно региональными регулирующими органами с учетом инфляционных процессов», - поясняют в ППК.

В компании отмечают что стоимость проезда в черте Перми по полному тарифу «Агломерация-Пермь» составит 20 рублей. Границы Пермского городского округа заканчиваются на станциях «Курья» (Западное направление), «Голованово» (Горнозаводское направление) и остановочном пункте «1447 км.» (Восточное направление).