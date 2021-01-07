Мэрия Перми отказалась от организации купаний в проруби

Мэрия Перми отказалась от организации крещенских купаний в проруби 19 января. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы города Алексей Демкин, отвечая на вопросы подписчиков в социальной сети «ВКонтакте». По словам руководителя Перми, отказ от купаний связан с мерами по ограничению распространения коронавирусной инфекции. «Я думаю, в следующем году, если не будет ограничений, будем организовывать крещенские купания в прорубях… организуем так же и уборку мусора 20.01.2022», – добавил господин Демкин.