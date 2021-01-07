В Ярославле от коронавируса умерла мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Она скончалась на 93-м году в реанимации ковид-госпиталя

В Ярославле скончалась мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает ТАСС со ссылкой на племянницу экс-полковника Викторию Скрипаль. В сообщении отмечается, что Елена Скрипаль скончалась в больнице Ярославля на 93-м году жизни. Она была госпитализирована и находилась в реанимации с 25% поражением легких.

«Сегодня днем в пять часов она умерла. У нее был коронавирус. С 30 декабря она находилась в больнице, в реанимации. Ей было 92 года»,— цитирует ТАСС Викторию Скрипаль.

По информации «РИА Новости», у скончавшейся были отягощающие заболевания». Нас врачи предупредили, что случай сложный: возраст, сахарный диабет, аритмия. Бабушка была на кислородной поддержке, у нее сатурация постоянно прыгала»,— рассказала Виктория Скрипаль корреспонденту «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в последний раз Сергей Скрипаль виделся с матерью в 2004 году. В 2019 году они разговаривали по телефону. Виктория Скрипаль отметила, что дяде она сообщить о произошедшей трагедии не может, поэтому попросила знакомых связаться с британским посольством.

«Там пообещали оперативно сообщить Сергею Викторовичу и Юле, что бабушка умерла»,— уточнила Виктория Скрипаль, добавив, что у нее самой также положительный тест на коронавирус.

Напомним, 4 марта 2018 года в английском городе Солсбери, по утверждению британских властей, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании заявили, что к отравлению веществом А234 причастны российские спецслужбы. Российская сторона это категорически отвергает.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 1 декабря 2020 года Юлия Скрипаль, дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, позвонила своим родственникам в Ярославль и рассказала, что ее отец переживает за состояние здоровья своей матери, проживающей в Ярославле.

Антон Антонов