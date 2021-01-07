«Молот-Прикамье» проиграл второй матч в Санкт-Петербурге

Сегодня в очередном матче ВХЛ-Кубка Шелкового пути «Молот-Прикамье» в Санкт-Петербурге встретился с ХК «СКА-НЕВА». Борьбы в матче не получилось. Подопечные Александра Агеева уступили с сухим счетом 0-3. «Молот-Прикамье» не забивает в третьей игре подряд. До этого были поражения от питерского «Динамо» 0-2 и тюменского «Рубина» 0-1.

«Исход матча решило большинство: мы две шайбы получили в формате 4 на 5. Тревожит, что мы опять не забили голов. Не вижу наглости и какой-то агрессии в глазах наших нападающих. Не дожимаем моменты, которые создаем. Опять сделали больше 30 бросков. Я не знаю, что у наших форвардов в голове. Скованность, ментальность или они уже в отпуске. Это уже просто настораживает». -заявил после матча главный тренер ХК «Молот-Прикамье» Александр Агеев.

Следующий поединок пермская клуб проведет с единственной командой, которая расположилась ниже в турнирной таблице «Ижсталью». Встреча состоится в Ижевске.