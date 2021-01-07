«Локомотив» крупно выиграл у СКА в матче КХЛ

7 января ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своем льду принимал команду СКА из Санкт-Петербурга. Матч в Ярославле завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.

Первый период закончился без заброшенных шайб. Единственную шайбу во втором периоде ярославец Павел Красковский отправил в ворота армейцев на 38-й минуте. На первой минуте третьего периода железнодорожник Георгий Иванов удвоил результат. Через пять минут гости забросили ответную шайбу. Отличился Миро Аалтонен. А через восемь минут игрок «Локомотива» Андре Петерсон, реализовав назначенный судьей буллит, забрасывает третью шайбу в ворота СКА. За три минуты до окончания матча Максим Осипов доводит счет до 4:1 в пользу железнодорожников.

Это второй матч команд в регулярном чемпионате КХЛ нового сезона. В первой встрече 11 сентября в Санкт-Петербурге сильнее был СКА, выигравший со счетом 4:2.

После 42 матчей «Локомотив» занимает третью строчку турнирной таблицы Западной конференции чемпионата КХЛ. В активе у железнодорожников 59 очков после 42 встреч. Первое и второе места занимают московские и санкт-петербургские армейцы. У ЦСКА 63 очка. У СКА, как и у «Локомотива», 59 очков. Армейцы опережают железнодорожников по дополнительным показателям.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ ярославский клуб проводит на выезде. 9 января железнодорожники в Риге встречаются с местным «Динамо».

Антон Антонов