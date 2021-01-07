В Ярославле почтили память погибших в Чечне бойцов СОБР

Сегодня, 7 января, в Ярославле на воинском кладбище сотрудники полиции почтили память погибших 7 января 1995 года в городе Грозном бойцов ярославского СОБР, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.На кладбище присутствовали сотрудники УМВД России по Ярославской области, регионального управления Росгвардии, ветераны и члены общественного совета при УМВД России по Ярославской области.

26 лет назад, 7 января 1995 года, бойцы ярославского СОБР, находясь в служебной командировке в Чечне, обеспечивали сопровождение начальника ГУ ООП МВД России генерал-майора милиции Виктора Воробьева. В городе Грозном на площади Минутка они попали под шквальный огонь. Спецгруппа и командир погибли.

«За мужество, смелость и решительность при выполнении специального задания бойцы ярославского СОБР Александр Карпушин, Владимир Разгуляев и Александр Сивагин награждены орденами Мужества - посмертно. Александр Карпушин, Владимир Разгуляев и Александр Сивагин, не жалея жизни, остались верными долгу и Отечеству. Их мужество и героизм служат примером для ныне действующих сотрудников ярославской полиции»,— рассказали в УМВД.

Екатерина Руденко