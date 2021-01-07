Казань вошла в топ-10 мест отдыха на Рождество

Казань наравне с Москвой и горными курортами Кавказа – Домбаем и Приэльбрусьем навали любимым местом отдыха на Рождество 5% опрошенных туристическим порталом ТурСтат.

За горные курорты Сочи, в том числе Роза Хутор, отдали 21% голосов, за курорты Подмосковья (Сорочаны, Степаново, Яхрома) — 17%, за курорты Ленобласти (Игора, Коробицыно, Охта Парк) - 11%, за курорты Алтая (Белокуриха) — 10%, за курорты Ставрополья (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки) - 9%, за Байкал - 6%. Курорты Башкирии, в частности, Банное назвали лучшим местом на 7 января назвали 4% участников.

Рейтинг составлен по итогам интернет-опроса более 10 тыс. посетителей портала этой зимой.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"