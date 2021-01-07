Победителем аукциона на архитектурную подсветку Комсомольского проспекта стала компания из Екатеринбурга

Администрация Перми подвела итоги аукциона на монтаж архитектурной подсветки на 26 домах на Комсомольском проспекте. Победителем стала компания «МТ Электро» из Екатеринбурга. Компания предложила выполнить работы за 146,2 млн руб. при начальной (максимальной) цене контракта – 167 млн руб. По данным СПАРК-Интерфакс, компания контролируется жителями Екатеринбурга - Борисом Белых и Игорем Перминовым.

Техническое задание предполагает монтаж подсветки на зданиях по Комсомольскому проспекту 3, 4, 6, 8, 10, 16, 17, 18, 24, 26, 27, 30, 32, 31а, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 44, 45, 49, 56, 62 и 67. Работы должны быть завершены до 15 октября 2022 года.

Отметим, что компания «МТ Электро» также выиграла конкурсы на выполнение проектно-изыскательских работ по архитектурной подсветке зданий по улицам Петропавловская (8,2 млн руб.) и Ленина (8,6 млн руб.) в центре Перми. Кроме того, по данным Properm.ru, «МТ Электро» ранее разрабатывала мастер-план подсветки Перми стоимостью 20 млн рублей.