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Фото со страницы Темура Абдуллаева в Facebook

В Ярославле просят губернатора заставить мэра решить проблему парковки у ТЦ «Аура»

С просьбой помочь решить проблему парковки автотранспорта в центре Ярославля в районе ТЦ «Аура» к губернатору Дмитрию Миронову обратился ярославский общественник, координатор проекта «Дороги Ярославской области» Темур Абдуллаев. Обращение он опубликовал на своей странице в Facebook

Темур Абдуллаев отметил, что в данном районе затруднено движение автотранспорта, существуют проблемы с пропуском автомобилей скорой медицинской помощи в сторону Соловьевской больницы, периодически происходит перекрытие трамвайных путей. Припаркованные в неположенном месте автомобили также делают невозможной качественную уборку улиц, особенно в зимнее время.

«У меня складывается впечатление, что городские власти не намерены решать эту проблему, несмотря на серьезную опасность в случае возникновения любого ЧП в самом крупном ТЦ в центре города. Экстренным службам невозможно будет оперативно проехать к зданию, эвакуация из него будет затруднена в связи с очевидным желанием посетителей уехать на своем автомобиле, не подвергая собственность опасности, а значит пробка будет внутри и снаружи. Печальный опыт ТЦ “Зимняя вишня” должен был научить внимательно подходить к этому вопросу, но ситуация с каждым днем только ухудшается»,— написал господин Абдуллаев.

По словам общественника, данную проблему можно было бы решить при координации деятельности ГИБДД и руководства города. Он просит губернатора помочь организовать такую координацию.

«Я предполагаю, что мэр города мог бы пригласить на рабочую встречу руководителя городской автоинспекции, и они бы вместе точно нашли бы решение проблемы. Если она не решена, значит, встречи все еще не было, поэтому я прошу вас познакомить Владимира Михайловича и Антона Владимировича»,— пишет Темур Абдуллаев.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Ярославле уже применялась практика эвакуации автомобилей, припаркованных у ТЦ «Аура» с нарушением правил. Тогда со стороны улицы Победы был эвакуирован 21 автомобиль. Эвакуированные машины были вывезены на охраняемую стоянку на Московском проспекте, 112а.

Екатерина Руденко


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