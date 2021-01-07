В Татарстане число умерших от коронавируса достигло 205

Минздрав Татарстана сообщил, что к 7 января зарегистрированы еще четыре смерти от коронавирусной инфекции.

Речь идет о женщине 1959 года рождения и трех мужчинах 1946, 1951 и 1954 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— отмечает министерство.

При этом в республике за последние сутки выявили еще 89 заболевших COVID-19. 27 человек госпитализированы, остальные 62 лечатся на дому.

Среди них двое несовершеннолетних и 35 человек – старше 60 лет.

В том числе в Казани заболели 47 человек, в Набережных Челнах – 14, в Буинском районе – 8, еще в 12 районах республики – по 1-3 случая.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 13 907 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 10 860 человек, в том числе 19 — за минувшие сутки.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"