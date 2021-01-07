Вертолет МЧС эвакуировал екатеринбуржцев, застрявших в горах Красноярска

Группа туристов из Екатеринбурга накануне сообщила, что терпит бедствие в районе перевала «Прогресс» природного парка «Ергаки» (юг Красноярского края). У 51-летней участницы группы остановилось сердце. Для экстренной эвакуации туристов и тела погибшей, из Абакана был направлен вертолет МИ-8 МЧС России с группой спасателей. Несмотря на густую растительность, пилотам удалось посадить машину достаточно близко к лагерю туристов, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Хакасия.

Старший группы пояснил спасателям, что во время прохождения лыжного маршрута одной из участниц стало плохо. «Силами группы мы ее смогли довести до лагеря, но, к сожалению, через полтора часа у нее остановилось сердце»,— прокомментировал старший группы туристов.

Маршрут был зарегистрирован в МЧС и должен был продлиться с 29 декабря до 8 января. По данным синоптиков, в эти дни в данной местности ожидалось аномальное снижение температуры до минус 45 градусов. «Туристы были информированы о предстоящем понижении температуры, но несмотря на это решились на рискованное путешествие. Лишь благодаря тому, что туристы имели при себе средства связи, спасателям удалось в кратчайшие сроки найти их местонахождение»,— сообщили в МЧС.