В Краснодаре от коронавируса умер главный внештатный отоларинголог Адыгеи

В Краснодаре на 59-м году жизни скончался заведующий ЛОР-отделением Адыгейской республиканской больницы, главный внештатный отоларинголог Минздрава республики Адам Боджоков. Об этом говорится на странице медучреждения в Instagram.

По словам коллег врача, Боджоков около двух месяце находился на лечении от коронавируса в инфекционной больнице в Краснодаре, однако победить болезнь ему не удалось.

Адам Боджоков начал работу в медицине в 1987 году, с 1995 года занимал должность заведующего ЛОР-отделением Адыгейской республиканской больницы.

По данным оперативного штаба на 7 января, в Адыгее выявили 74 новых заболевших коронавирусом. Общее число зараженных в республике достигло 11575 человек. В настоящее время продолжают лечиться 1916 заболевших, 9561 выздоровел и выписан (в т.ч. 107 – за минувшие сутки). Скончались 98 пациентов, в т.ч. трое за минувшие сутки.

Алексей Белянин