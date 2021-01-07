ДТП с тремя автомобилями спровоцировало большую пробку в Адлере

В Адлерском районе Сочи на улице Ленина произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает Sochinews.io.

По предварительной версии, белый внедорожник въехал в седан бизнес-класса (марки автомобилей уточняются), а тот в свою очередь врезался в ВАЗ-21099 вишневого цвета. Удар был такой силы, что отечественный автомобиль едва не опрокинулся на разделительную полосу.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Причины аварии устанавливаются. По данным издания «Сочи 24», ДТП спровоцировало большую пробку на трассе Сочи – Адлер: ее хвост заканчивается в районе Хостинского тоннеля.

Алексей Белянин