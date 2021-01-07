Автоматизированная система учета электроэнергии в Петербурге помогла сэкономить 170 млн рублей

На сегодняшний день система наружного освещения в Петербурге полностью перешла на автоматизированный учет потребляемой электроэнергии. Специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» завершили установку 812 приборов учета в освещении Пушкинского, Курортного и Петродворцового районов города. Эти территории были переданы предприятию в 2019 году при расширении зоны обслуживания. В настоящий момент вся система наружного освещения Петербурга на 100% оснащена приборами учета электроэнергии, сообщили в пресс-службе Смольного.

Автоматизированная система коммерческого учета используется в СПб ГБУ «Ленсвет» на протяжении девяти лет. За это время в наружном освещении города установлено более 2,2 тыс. современных счетчиков. По предварительным расчетам, только в 2020 году благодаря автоматике было сэкономлено порядка 23 ГВтч электроэнергии — 170 млн рублей бюджетных средств.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге стартовал проект подсветки городских памятников и скульптур. В планах на ближайшие полтора года — подсветить 81 объект. Еще 100 памятников будут оснащены подсветкой в 2022 году. В настоящий момент ее имеют в городе лишь 74 монумента.