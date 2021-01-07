В Краснодаре потушили крупный пожар в автомагазине на ул. Лизы Чайкиной

Противопожарные службы ликвидировали возгорание, произошедшее в автомагазине, расположенном в Краснодаре на ул. Лизы Чайкиной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 7 января в 12:37. Площадь пожара в автомагазине составила 100 кв.м. в 12:45 возгоранию был присвоен ранг «1 БИС», что означает вызов дополнительных пожарных отделений.

В 12:51 возгорание было локализовано на площади 100 кв.м. В 13:11 пожарные ликвидировали открытое горение на объекте. В 14:21 возгорание было полностью потушено.

Алексей Белянин