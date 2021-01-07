В Томске скончался экс-ректор Сибирского государственного медуниверситета Вячеслав Новицкий

Сегодня в Томске на 75-м году жизни умер бывший ректор Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), академик РАН Вячеслав Новицкий. О кончине ученого сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Вячеслав Новицкий родился в 1946 году в Томске. В 1969-м он закончил лечебный факультет мединститута. Получив диплом, молодой специалист остался работать в вузе. Основные научные труды Вячеслава Новицкого были связаны с исследованием патофизиологии системы крови, онкофармакологии и биологии клетки.

В 1972 году томичу было присвоена ученая степень кандидата медицинских наук, в 1986 - доктора медицинских наук. В течение 17 лет, с 1997-го по 2014 год, Вячеслав Новицкий возглавлял СибГМУ. В 2014 году он стал академиком РАН. Ученый – автор девяти свидетельств и патентов на изобретение РФ, более 800 публикаций, 25 монографий, 430 публикаций в журналах, включенных в перечень Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ, 13 статей в зарубежных журналах.

Илья Николаев