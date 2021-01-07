Челябинск и Магнитогорск вошли в топ-25 российских городов по качеству жизни

В рейтинге качества жизни в российских городах с населением более 250 тыс. человек, составленном Финансовым университетом при правительстве РФ по итогам опроса жителей, Челябинск и Магнитогорск заняли, соответственно, 16-е и 25-е места. Результаты исследования опубликованы на сайте вуза.

Уточняется, что при составлении рейтинга учитывалась оценка городов по ряду критериев, из которых Челябинск попал в первую десятку по двум - уровню потребления и материального благополучия (восьмое место) и работе медицины (девятое). Магнитогорск оказался в первой десятке по благоприятности обстановки для создания и ведения бизнеса (восьмое место) и отсутствию склонности населения к миграции на новой место жительства в поисках лучшей жизни (десятая позиция).

В комплексном рейтинге первое место заняла Москва, на втором — Санкт-Петербург, замыкает тройку лидеров Грозный. Далее в десятке идут Калуга, Казань, Екатеринбург, Севастополь, Сочи, Калининград и Набережные Челны.