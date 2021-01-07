Более 150 жителей Курганской области прошли два этапа вакцинации от коронавируса

В период с 1 по 6 января 151 житель Курганской области получил второй компонент вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Первую дозу в эти же дни поставили 175 зауральцам. Всего первую из двух прививок поставили уже 967 жителям региона, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

В новогодние каникулы в Курганской области возможность привиться от COVID-19 получили не только граждане из групп риска (врачи, учителя), но и все желающие, в том числе люди старше 60 при условии предварительной записи по телефону 122 или через поликлинику по месту жительства. На 122, по данным оперштаба, заявки уже оставили более 1100 человек.