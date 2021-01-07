В Ярославской области за сутки умерли от коронавируса шесть человек

В Ярославской области за сутки произошло шесть смертей от коронавируса. Скончались женщины 1938, 1940 и 1956 годов рождения и мужчины 1940, 1968 и 1979 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. Регион снова повторил антирекорд по суточной смертности от коронавируса. За минувшие сутки в области было выявлено 190 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 191 человек выздоровел и выписан из больниц.

Всего по данным на 7 января, в регионе официально подтверждено 23621 случай заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 22176 человек выздоровели. 222 пациента скончались. В больницы госпитализировано 1912 человек, из них 758 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 1154 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 11592 человека. На втором месте Рыбинск — 3254 человека, на третьем месте Ростовский район, где выявлен 1366 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Большесельском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 162, 135 и 112 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2809 тестов на COVID-19. На карантине находятся 7846 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов