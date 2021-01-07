Мэрия Перми выставила на торги девять участков под ИЖС

Городской департамент имущественных отношений выставил на торги право аренды девяти земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. По данным сайта администрации Перми, торги по ним состоятся 28 января и 4 февраля 2021 года. Территории расположены в Орджоникидзевском, Кировском районах, а также в Новых Лядах Свердловского района. Площадь участков составляет от 0,4 до 1,7 тыс. кв. м., их начальные цены – от 74 тыс. руб. до 224 тыс. руб.

Большинство участков, выставленных на торги, находятся в Орджоникидзевском районе: по ул. Цимлянская, 34а, б, г, ул. Цимлянская, 36в – площадь этих активов равна 1 тыс. кв. м. Площадь участка по ул. Домостроительной, 83 – 600 кв. м. Еще одна площадка (452 кв. м) находится на ул. Сурикова, 48в. Два участка расположены в Новых Лядах: по ул. Кутузова, 8 (1,7 тыс. кв. м) и ул. Калинина, 58 (1,1 тыс. кв. м).

Одна территория находится в Кировском районе – по ул. Кировоградской, 126 (635 кв. м).