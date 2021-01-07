От последствий коронавируса в Черноземье умерли уже более 2,5 тысяч человек

Проектный офис информационного центра по коронавирусу в РФ 7 января сообщил о еще 1257 заболевших за последние сутки. Общее число инфицированных в макрорегионе достигло 152,635 тыс. человек. Из них выздоровели 134,261 тыс. пациентов (763 за последние сутки), не смогли справиться с недугом - 2590 граждан (21).

Так, в Белгородской области за сутки подтвердились еще 189 диагнозов, а общее число заболевших в регионе достигло 23,14 тыс. Новых выздоровевших - 120, а всего - 20,695 тыс., летальный случай за последние сутки один, а с начала пандемии уже 275.

В Воронежской области - еще 394 заболевших, а с начала подсчета уже 48,934 тыс. Новых выздоровевших 135, а всего - 44,597 тыс. Умерли от последствий коронавируса в регионе за сутки восемь пациентов, а за весь период - 1228.

В Курской области - еще 173, а всего уже 22,014 тыс. инфицированных. Новых выздоровевших - 105, а всего - 19,594 тыс., не справились с болезнью двое пациентов за сутки, а за весь период - 317.

В Липецкой области - еще 169 случаев, всего уже - 17,196 тыс. Новых выздоровевших - 194, а всего - 12,862 тыс., летальных случаев за сутки шесть, а с начала пандемии - 284.

В Орловской области - еще 172, а всего вирус в регионе был подтвержден уже 22,581 тыс. раз. Новых выздоровевших - 119, а всего - 20,111 тыс. Умерли за сутки два пациента с вирусом, а с учетом прошлого года уже 284 летальных случая.

В Тамбовской области - еще 160, а всего - 18,77 тыс. Новых выздоровевших - 90, а всего - 16,402 тыс., летальных случая - два, а за весь период наблюдений - 202.

Когда первые лица регионов ожидают ослабления пандемии, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий