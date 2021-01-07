За сутки в Прикамье выявлено менее 300 новых случаев COVID-19

В Пермском крае выявлено 293 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19): 120 мужчин и 173 женщины. По данным Роспотребнадзора, среди заболевших 16 детей, в возрастной группе от 15 до 29 лет – 14 человек, от 30 до 49 лет – 69 человек, в возрасте 50-64 – 109 человек, еще 85 человек старше 65 лет. Лечение в больницах проходят 95 пациентов, еще 198 человек – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 32 796 случаев COVID-19. Выздоровели 25 884 человека. Умерли от коронавируса 1204 человека, от сопутствующих заболеваний – 856 человек. В больницах находятся 1680 пациентов (среди них 94 на ИВЛ), на карантине – 2735 человек.