За сутки коронавирус подтвердили у 157 тюменцев

За минувшие сутки в Тюменской области зафиксировали 157 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием. Общее число заболевших на 7 января составляет 24 463, почти 23 тыс. пациентов выздоровели, 207 человек скончались.

За сутки коронавирус в России подтвердили у 23 541 человека. Общее число заразившихся в стране достигло 3 332 142. Умерли за последние сутки 506 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 60 457.