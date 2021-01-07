Еще 148 ямальцев заболели коронавирусом

За последние сутки на Ямале зафиксировано 148 новых случаев коронавируса, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием. Накануне суточный прирост заболеваемости составил 149. Общее число заболевших на 7 января составило 33 213. За сутки также подтверждены три летальных случая. С начала пандемии в округе умерли 348 человек.

Напомним, режим повышенной готовности на Ямале продлен до 15 января 2021 года. В округе сохраняется масочный режим и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.

За сутки коронавирус COVID-19 в России подтвержден у 23 541 человека. Общее число заразившихся достигло 3 332 142. Умерли за последние сутки 506 человек с COVID-19. Общее число летальных исходов составило 60 457.