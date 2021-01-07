Суточная заболеваемость коронавирусом в Свердловской области снижается пятый день подряд

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 384 новых случая заболевания коронавирусом. Суточный показатель заболеваемости снижается пятый день подряд. Так, 2 января он составлял 409 человек, 3 января — 404, 4 января — 399, 5 января — 392, 6 января — 389. Общее число заболевших на 7 января составляет 61 357.

За минувшие стуки в регионе подтвердили еще 17 летальных случаев. За весь период пандемии в Свердловской области от коронавируса скончался 1 631 человек. С начала пандемии от коронавируса вылечились более 53,3 тыс. человек.

На сегодняшний день в тяжелом состоянии находится 497 госпитализированных пациентов, 311 из них — в реанимации, в том числе 219 человек подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили в региональном оперштабе.