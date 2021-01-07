Самолет Нижний Новгород – Сочи не смог приземлиться из-за плохой погоды

Самолет, выполняющий 6 января 2021 года рейс из Нижнего Новгорода в Сочи, не смог приземлиться в аэропорту курорта и был отправлен на запасной аэродром. Об этом сообщает издание NN.ru.

Рейс вылетел с задержкой в 15:00 и должен был совершить посадку в 17:20, однако после нескольких попыток самолет отправили в Краснодар.

В авиакомпании «России», которая выполняла рейс, изданию сообщили, что причиной инцидента стали плохие погодные условия, однако, как следует из данных онлайн-табло аэропорта Сочи, в это же время здесь благополучно приземлились еще несколько рейсов – из Екатеринбурга и Москвы.

В итоге рейс, следовавший из Нижнего Новгорода в Сочи, отправился из Краснодара в 18:50 и приземлился в Сочи в 20:07.

Алексей Белянин