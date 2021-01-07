В Челябинске в первые дни января произошло почти втрое больше пожаров, чем год назад

По итогам первых пяти дней 2021 года в Челябинске зафиксировано 43 пожара, что в 2,8 раза превышает показатель аналогичного периода 2020-го, сообщают в мэрии областного центра. Погибло в результате возгораний четыре человека, тогда как в первые пять дней прошлого года — ни одного.

Более 50% пожаров произошло в жилом секторе, в основном из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов и неосторожного обращения с огнем. «А люди гибнут на пожарах, как правило, находясь в нетрезвом состоянии»,- уточняют в мэрии.