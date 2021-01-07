Губернатор Ярославской области поздравил жителей с Рождеством

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил жителей с Рождеством. Поздравление главы региона размещено на официальном сайте правительства области.

«Уважаемые жители Ярославской области, от всей души поздравляю вас со светлым праздником Рождества! Этот день наполнен искренней верой в чудо. Он дарит радость и надежду, объединяет людей вокруг истинных ценностей: любви, справедливости, взаимопомощи. Он дает силы на новые свершения, на помощь ближнему и служение Отчизне. Дорогие друзья, я желаю вам мира и душевного тепла, гармонии и взаимопонимания, семейного благополучия и дружеской поддержки! Пусть каждый день будет добрым для вас и для тех, кто вам дорог!»,— говорится в поздравлении губернатора.

В ночь на 7 января праздничные Рождественские службы прошли в 34 православных храмах Ярославля и в храмах на территории всех районов области и во всех городах региона. В Успенском кафедральном соборе Ярославля Рождественскую службу провел митрополит Ярославский и Ростовский Вадим.

Антон Антонов