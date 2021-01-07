Новосибирцы, прибывающие в Бурятию, будут обязаны сдать тест на COVID-19 В республике ввели тестирование для прилетающих из неблагополучных по коронавирусу регионов

В Бурятии ввели обязательное ПЦР-тестирование для прилетающих из неблагополучных по COVID-19 регионов. Информация об этом размещена на официальном портале республики. «Гражданам РФ, иностранным гражданам, прибывающим на территорию Бурятии воздушным транспортом из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска, необходимо пройти тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Данное требование введено до 20 января. Лабораторное исследование бесплатное», - говорится в сообщении на портале правительства. Причиной ввода ограничений называется «неблагополучная эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции» на данных территориях.

Отмечается, что забор материала для ПЦР-тестирования будет проводиться по месту пребывания прибывших граждан.

По данным региональных оперативных штабов, 6 января в Москве было выявлено 5142 новых случая заражения COVID-19, в Новосибирске – 141, Красноярске и Хабаровске – по 320.

В Бурятии зарегистрировано свыше 26 тыс. случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 138 новых заразившихся.

Илья Николаев