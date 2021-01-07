В Переславль из Москвы на новогодние праздники ходит туристический поезд

В город Переславль-Залесский Ярославской области на время новогодних праздников из Москвы ходит специальный рельсовый автобус, состоящий и трех вагонов, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги. Туристический поезд будет курсировать ежедневно до 9 января. По данным официального сайта ОАО «РЖД», стоимость билета в одну сторону составляет от 499 руб.

В сообщении отмечается, что новогодний поезд призван увеличить туристический поток в Переславль. В Переславле на период работы туристического поезда организованы автобусные рейсы. Они будут доставлять туристов с железнодорожной станции в центр Переславля-Залесского.

В одном из частных музеев Переславля “Ъ-Ярославль” рассказали, что в эти новогодние праздники, по сравнению с прошлым годом, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, количество туристов не уменьшилось.

«Туристов очень много. Из-за введенных ограничений гостей принимаем меньшими группами. В основном гости едут из Москвы, но бывают туристы и из отдаленных регионов. Сегодня, например, в музей заходили семьи из Екатеринбурга и из города Сочи»,– рассказала экскурсовод музея.

Дарья Сабаева