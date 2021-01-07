В ХМАО подтвердили 172 новых случая COVID-19, четыре человека скончались

В ХМАО за последние сутки выявили 172 новых случая коронавируса (накануне суточный прирост составлял 202), сообщил оперативный штаб округа. Больше всего новых заболевших подтвердили в Сургуте (54), Нягани (30), Нижневартовске (17). На момент выявления у 124 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 39 зафиксирована пневмония, у девяти человек болезнь проходила бессимптомно.

Общее число заболевших на 7 января составило 42 789, за весь период выздоровел 39 101 югорчанин. Состояние 107 пациентов оценивается как тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки подтвердили четыре летальных случаев. За весь период пандемии от COVID-19 умер 571 человек.