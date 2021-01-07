В Ярославле умер бывший вице-президент футбольного клуба «Шинник»

В Ярославле скончался бывший вице-президент футбольного клуба «Шинник» Павел Власенков, сообщается на сайте ФК «Шинник».

«5 января 2021 года на 67-м году ушел из жизни бывший вице-президент футбольного клуба “Шинник” Павел Михайлович Власенков. Футбольный клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного»,— говорится в сообщении.

Павел Власенков пришел в «Шинник» во второй половине 1990-х годов. В это время Ярославская команда добилась самых больших достижений за всю свою историю. В 1996 году «Шинник» вышел в Высшую лигу российского футбола. В 1997 году ярославский клуб занял четвертое место в чемпионате России. В 1998 году «Шинник» в розыгрыше Кубка УЕФА со счетом 1:0 выиграл у испанской «Валенсии».

Павел Власенков умер через два дня после своего 66-летия.

Антон Антонов