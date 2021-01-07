В Кемеровской области за сутки выздоровело на 20 человек больше, чем заразилось

В Кузбассе новой коронавирусной инфекцией за сутки заразились 120 человек. Эти данные приводит региональный оперативный штаб, отмечая, что наибольшее число новых случаев выявлено в Новокузнецке – 24. В общей сложности число заболевших COVID-19 за все время пандемии в регионе достигло 26 798.

Два пациента с коронавирусом скончались за сутки. Это 61-летняя жительница Новокузнецка и 58-летний житель областного центра. У обоих развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. С начала пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 483 кузбассовцев.

За сутки 142 человека побороли эту болезнь. Таким образом, в Кузбассе 23 820 человек вылечились от коронавируса.

Илья Николаев