Суд вернул бывшему топ-менеджеру «Камской долины» 50% долей фитнес-сети

Алевтина Романова, бывший заместитель генерального директора АО "Камская долина" Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Суд признал недействительным сокращение размера долей председателя совета директоров «Камской долины» Алевтины Романовой в уставных капиталах компаний фитнес-сети Bodyboom. С иском о восстановлении долей госпожи Романовой обратился финансовый управляющий предпринимателя Виталий Нахабин. По данным картотеки краевого арбитража, соответствующее решение суд вынес 14 декабря 2020 года. Также арбитраж восстановил долю госпожи Романовой в ООО «Бум Компани», ООО «Бодибум» в размере по 50%. Еще 50% долей в уставных капиталах этих компаний будут числиться за Евгенией Гладиковой, бизнес-партнером Алевтины Романовой.

Ранее госпоже Романовой принадлежало по 50% в этих обществах, еще 50% владела Евгения Гладикова. В 2017 году участие должника в обеих компаниях снизилось до 1%. Основным владельцем «Бодибума» и «Бум Компани» (по 98%) стала Лариса Халилова, которая является ответчиком в этом обособленном споре. Виталий Нахабин потребовал признать действия по увеличению уставного капитала компаний за счет принятия в состав их участников Ларисы Халиловой недействительными сделками. Он просил также восстановить Алевтину Романову в правах как учредителя указанных обществ с прежней долей.

Председатель совета директоров «Камской долины» была признана банкротом в 2018 году по заявлению Сбербанка. Алевтина Романова вместе с гендиректором «Камской долины» Андреем Гладиковым выступала поручителем по кредитам строительного холдинга. Общая сумма неисполненных обязательств госпожи Романовой перед Сбербанком составляла почти 1 млрд руб.

Во время рассмотрения дела представитель Ларисы Халиловой предлагал передать доли в указанных компаниях госпоже Романовой по договорам дарения, однако истец отказался.

В материалах дела указано, что по условиям договора от 2017 года Алевтина Романова имела право после завершения процедуры банкротства выкупить обратно свои доли в «Бум Компани» и «БодиБум» по номинальной стоимости. Суд решил, что сделка по уменьшению долей должницы в уставных капиталах компаний имела негативные последствия для кредиторов Алевтины Романовой. Доли, отчужденные предпринимателем, должны были быть включены в конкурсную массу, оценены и проданы по рыночной стоимости для удовлетворения требований кредиторов.