В Хакасии вертолет МЧС эвакуировал из тайги группу туристов из Екатеринбурга

В Хакасии сотрудники МЧС провели спасательную операцию в природном парке «Ергаки». Как рассказали в республиканском управлении ведомства, 6 января на единый номер 112 поступила информация о том, что в парке «Ергаки» рядом с перевалом «Прогресс» терпит бедствие группа туристов из Екатеринбурга, которая совершала переход по хребту «Арадан». У 61-летней участницы перехода произошла остановка сердца. Для эвакуации туристов и тела погибшей из Абакана направили вертолет Ми-8 с группой спасателей. Несмотря на густую растительность, авиаторам удалось посадить воздушное судно близко к лагерю туристов.

«Во время прохождения лыжного маршрута через перевал «Прогресс» одной из наших участниц стало плохо. Силами группы мы ее смогли довести до лагеря, но к сожалению через полтора часа у нее остановилось сердце», - поведал спасателям старший тургруппы.

В спасательном ведомстве отметили, что маршрут, по которому шли лыжники, был зарегистрирован в МЧС и должен был продлиться с 29 декабря до 8 января. «По данным синоптиков, в эти дни ожидалось понижение температуры до - 45. Туристы были информированы об этом, но решились на рискованное путешествие. Лишь благодаря тому, что уральцы имели при себе средства связи, спасателям удалось в кратчайшие сроки найти их местонахождение», - рассказали участники поисковой операции.

Илья Николаев