Пожарные спасли 20 человек из горящего общежития в Новосибирске

В Новосибирске в ночь на 7 января произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на ул. Сухановской (Калининский район). Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России. По данным спасательного ведомства, сообщение о возгорании в здании общежития поступило в экстренные службы 6 января в 23:20. Через десять минут первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия. Горела комната на третьем этаже дома. С верхних этажей общежития пожарные эвакуировали 23 человека, в том числе 6 детей. Еще 83 жильца успели покинуть дом до прибытия спасателей. В квартире, откуда начался пожар, никого не было.

На тушении задействовали полтора десятка единиц техники и 38 человек личного состава. В 23:50 пожар был локализован, а в 1:35 следующего дня ликвидирован.

Илья Николаев